Цирк уродов и сериальные клоуны: Медведев оценил последние действия западных политиков

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек приближение апокалипсиса из-за последних действий европейских и американских лидеров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сериальные клоуны, ни дня не проработавшие на госслужбе, управляют действиями войск и распоряжаются жизнями миллионов несчастных людей, посылая их на верную смерть», — заявил политик.

Так, напомнил он, парламент ФРГ предлагает поставить Украине дальнобойные ракеты, не задумываясь, что в ответ им могут прилететь «еще более дальнобойные». Западные лидеры демонстративно совершают визиты в Киев в дату начала специальной военной операции. По мнению Медведева, эти поездки не более чем театральное действо, которое должно отвлечь граждан этих стран от внутренних проблем.

«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России», — напомнил зампред Совбеза России о предложении Президента Франции Эммануэля Макрона выдвинуть войска альянса против РФ.

По его мнению, в целом это можно объяснить лишь «трупным разложением мозгов западных политиков», которое грозит миру апокалипсисом.