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«Цирк с конями»: Медведев отреагировал на слова Зеленского о покушениях
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил с дешевой бравадой заявление Президента Украины Владимира Зеленского британской газете The Sun о том, что российская сторона совершила не менее пяти покушений на него.
«Бородатое недоразумение в зеленом, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких „покушений“, хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less ... five—six. Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями», — написал зампред Совбеза РФ в своем телеграм-канале.
Медведев заявил, что даже иностранные СМИ уже не воспринимают Зеленского серьёзно, и предупредил, что «при таких мощных „пророчествах“» украинский Президент может добиться противоположного эффекта.
«Мысли ведь иногда материальны...» — заключил он.
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