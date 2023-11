«Цирк с конями»: Медведев отреагировал на слова Зеленского о покушениях

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил с дешевой бравадой заявление Президента Украины Владимира Зеленского британской газете The Sun о том, что российская сторона совершила не менее пяти покушений на него.

«Бородатое недоразумение в зеленом, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких „покушений“, хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less ... five—six. Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями», — написал зампред Совбеза РФ в своем телеграм-канале.

Медведев заявил, что даже иностранные СМИ уже не воспринимают Зеленского серьёзно, и предупредил, что «при таких мощных „пророчествах“» украинский Президент может добиться противоположного эффекта.

«Мысли ведь иногда материальны...» — заключил он.