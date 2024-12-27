«Цирк любим и посещаем»: Аюпова рассказала о перезагрузке популярной площадки

В новогодние праздники в казанском цирке впервые запланировано проведение 50 представлений. Для сравнения, буквально два года назад подобных мероприятий проводилось чуть более 30, заявила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в эфире #ТатарстанОнлайн.

«Мы увеличиваем ежегодное количество постановок, но при этом востребованность не падает, и это искренне радует», – рассказала она.

По словам Аюповой, для нее лично самым важным открытием года стал эксперимент по созданию национального проекта на площадке казанского цирка. Его открыла программа ко Дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Мы впервые пошли по такому пути, было много скептиков. 26 апреля мы традиционно проводили мероприятия для определенного количества людей, ставили галочку и шли дальше. В этот раз мы пошли другим путем и сделали мероприятие в цирке. Поставили спектакль, который затем прокатали еще восемь дней. Всего было 16 спектаклей», сообщила министр культуры.

По ее мнению, это был очень интересный опыт. Программу на татарском языке пришло посмотреть колоссальное количество зрителей. Так цирк стал площадкой для трансляции традиционной национальной культуры. И эта тема получит продолжение в будущем – сейчас создается новое национальное шоу.

«Цирк любим и посещаем. Площадка открыта для самых социально незащищенных групп населения», - добавила Аюпова.

Представления активно посещают дети-инвалиды, семьи участников СВО, ребята из малообеспеченных семей.