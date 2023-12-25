Цирк Казани предупредил о сайте-двойнике, на котором продают билеты по завышенным ценам

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Директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова предупредила о существовании фейкового сайта, который реализует билеты на представления по завышенным ценам.

«У нас появился сайт-двойник. У них такая же схема зала, как у нас. Выяснили мы это летом. Сейчас мы сделали ребрендинг нашего сайта, теперь он визуально отличается», – рассказала она на итоговой пресс-конференции министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.

По ее словам, на поддельном сайте билеты продаются за 5 тыс. и более, когда на самом деле их можно приобрести на сайте цирка за сумму от 500 до 2 тыс. рублей.