Чирчелли о Валиевой: Настоящий ангел из мира фигурного катания

Фото: fsrussia.ru

Канадский фигурист, представляющий Италию, 23-летний Кори Чирчелли поделился, почему так активно отреагировал в своих соцсетях на возвращение Камилы Валиевой в большой спорт, и вспомнил первые впечатления, которые на него произвела фигуристка своим талантом.

– В своих соцсетях ты очень активно отреагировал на окончание дисквалификации Камилы Валиевой. Почему для тебя это так важно?

– Кажется, здесь даже не нужно ничего объяснять. Она была и остается величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания. Помню Камилу еще со времен юниорских соревнований. Тогда о ней говорили везде, буквально в каждой стране. Мне рассказывали о невероятной девочке, которая делает то, что никто не сможет повторить. Уже с тех пор я следил за ее карьерой.

– Твои ожидания от Камилы оправдались?

– Абсолютно. Мне даже порой казалось, что это фейк. Настолько близко к идеалу, что я не мог в это поверить. Настоящий ангел из мира фигурного катания. Я до сих пор злюсь от того, что случилось с ней на Олимпиаде в Пекине, – сказал Чирчелли в интервью «Sports.ru».

Срок дисквалификации Камилы Валиевой, который длилися четыре года, закончился 25 декабря 2025 года. 19-летняя фигуристка планирует возвращение в профессиональный спорт и готовит новые программы.