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ЦИПСО рассылает татарстанцам фейковые сообщения от УФСБ об антитерроре
Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) рассылает татарстанцам фейковые сообщения от УФСБ о проведении якобы антитеррористических мероприятий на территории республики.
В этих сообщениях жителей Республики Татарстан настоятельно просят сообщать о подозрительных гражданах и действиях. В них же указан фейковый номер и якобы Telegram-бот УФСБ по Татарстану.
В связи с проведением в Казани саммита БРИКС татарстанцам следует не поддаваться на уловки и фильтровать поступающую информацию.
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