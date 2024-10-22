ЦИПСО рассылает татарстанцам фейковые сообщения от УФСБ об антитерроре

Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) рассылает татарстанцам фейковые сообщения от УФСБ о проведении якобы антитеррористических мероприятий на территории республики.

В этих сообщениях жителей Республики Татарстан настоятельно просят сообщать о подозрительных гражданах и действиях. В них же указан фейковый номер и якобы Telegram-бот УФСБ по Татарстану.

В связи с проведением в Казани саммита БРИКС татарстанцам следует не поддаваться на уловки и фильтровать поступающую информацию.