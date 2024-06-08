Чиновники об изучении татарского: «Хочу понимать, что на совещании говорит руководитель»

«С одной стороны – повышение квалификации госслужащих, с другой – укрепление межкультурных связей»

В конце апреля на базе Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ открылась программа «Государственные языки: развитие языковой компетенции». В беседе с корреспондентом «Интертата» директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Замалетдинов отметил ее важность.

«Инвестиции в сферу образования всегда выгодны, и речь идет не только об экономической выгоде, но и о повышении качества управления в государстве. Казанский федеральный университет, реализуя такие программы, с одной стороны, повышает квалификацию госслужащих, с другой – способствует укреплению основ государственности и межкультурных связей. Такие инициативы создают единую и разнообразную культурно-профессиональную среду, в ней каждый может внести вклад в развитие общества и государства и развивать себя», – считает он.

Радиф Замалетдинов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продолжительность курсов – 2 месяца

На курсы татарского языка записались, в частности, сотрудники Министерства финансов РТ, Региональной лизинговой компании Республики Татарстан, Гарантийного фонда Республики Татарстан и Государственного комитета РТ по архивному делу.

Почему сотрудники государственных ведомств решили изучать татарский язык? Какие цели ставят создатели программы? Собираются ли присоединиться к занятиям представители других организаций? Об этом рассказала автор и координатор курсов татарского языка, доктор филологических наук, профессор кафедры татарской литературы Лейла Мингазова.

«Цель программы – развитие комплексных языковых навыков, позволяющих эффективно использовать татарский язык как средство общения. Программа предусмотрена как для начинающих, так и для тех, кто стремится углубить свои знания в татарском языке, и включает в себя несколько главных центров, направленных на татароязычную среду», – отметила она.

Продолжительность курсов – 2 месяца. Программа рассчитана на 36 часов занятий. «Это два урока в неделю в онлайн- и офлайн-формате. Надо отметить, что слушатели наших курсов предпочитают заниматься с учителем в аудитории, потому что именно в таком формате изучение языка является наиболее эффективным», – сообщила Мингазова.

В начинающей группе занятия ведет доцент кафедры общего языкознания и тюркологии КФУ, кандидат филологических наук, автор учебников Кадрия Фатхуллова. С группой продолжающих работает доцент этой же кафедры, кандидат филологических наук Фируза Сибгаева – педагог с многолетним опытом в ведении курсов татарского языка.

«Мы очень довольны нашими слушателями»

«Главная проблема в том, что представителям министерств работа с терминологией дается трудно. Поэтому на занятиях делается упор на вопросы перевода, навыки правильной речи. Планируем дальше расти в направлении совершенствования речи, общения на литературном языке. Открывая курсы, мы предполагали набрать три основных группы: начинающие, продолжающие и высокий уровень – владение языком в совершенстве», – поделилась Мингазова.

Она поблагодарила руководителей министерств: министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, руководителя Госкомитета по архивному делу РТ Гульнару Габдрахманову – за помощь в организации курсов.

«Мы очень довольны нашими слушателями, они усердно учатся, домашние задания выполняют на должном уровне, к изучению языка относятся ответственно. Чувствуем их стремление изучать язык. Также стоит отметить, что они сами пожелали записаться на эти курсы. У нас есть планы работать и с другими министерствами, мы надеемся, они поддержат эту инициативу и мы с ними также будем сотрудничать», – рассказала Мингазова.

Она привела любопытный факт: «Один из наших учеников в качестве мотивации назвал такую причину: “Я хочу знать татарский, потому что на совещаниях наш руководитель иногда говорит на татарском, а мне хочется точно понять, что он сказал”».

Мингазова считает, что каждый, независимо от возраста, профессии, может внести свой вклад в развитие и сохранение татарского языка.

Она убеждена: для того чтобы выучить язык, надо на нем общаться. «Соединяя отдельные слова, мы учимся строить предложения, изъясняться на этом языке. Полезно проводить круглые столы и общение на разные темы. Во время общения запоминаются новые слова, формируются навыки к применению окончаний, глаголов, слов. Человек образованный и владеющий языками никогда не пропадет, и с ним общаться приятно. Не случайно существует выражение “Знающий язык управляет народами”», – рассказала Лейла Мингазова.

«Если человеку ответишь на татарском, он уже смотрит на тебя как на своего»

Очередное занятие в группе продолжающих включало в себя упражнения по произношению, составлению предложений, пополнение словарного запаса новыми словами. Преподаватель Фируза Рамзиловна дает своим ученикам новые термины из области экономики, финансов. После занятия участники поделились своими впечатлениями.

Руководитель отдела экономики некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан» Диляра Хисамиева выразила пожелание, чтобы курсы были расширены, поскольку считает, что 36 часов для хорошей подготовки мало.

«На работе часто приходится использовать татарский язык. С коллегами в отделении говорю по-татарски, потому что на родном языке разговаривать легко, приятно. Мне больше нравится заниматься в аудитории, чем через компьютер. Могу сказать, что татарский язык нужен везде. На работе часто бывает так, что человек обращается на татарском языке, когда ты отвечаешь тоже на татарском, то сразу отношение другое, более теплое, ты как становишься для этого человека “своим”», – поделилась Диляра Хисамиева.

Многие хотели бы продолжать учиться, потому что эта программа помогает не просто в личностном развитии, но и профессиональном росте, отмечают слушатели.

«Надеемся, что в будущем программа будет расширяться, будут внедрены новые модули. Это позволит углубить наши знания и навыки», – убеждена Хисамиева.

Сотрудница этой же организации Наиля Аверьянова пояснила, что хотела бы улучшить свой татарский, чтобы более уверенно его применять в общении с жителями районов республики.

«Мы часто сотрудничаем с татарскими предпринимателями, жителями районов, проводим деловое общение. С ними важно говорить на татарском языке. Поскольку я говорю наполовину по-татарски, наполовину по-русски, я записалась на курсы, чтобы говорить по-татарски лучше и увереннее. Благодаря этим урокам я пополнила свой словарный запас. Наш преподаватель Фируза Рамзиловна доступно все объясняет, мне все нравится. Спасибо», – сказала собеседница.

Координатор языковых курсов Лейла Мингазова напомнила, что министр финансов РТ Радик Гайзатуллин одинаково хорошо говорит и на татарском, и на русском языках, поэтому хочет, чтобы сотрудники тоже хорошо знали татарский.

«Пришел сюда с большим желанием изучить свой родной язык»

Заместитель начальника отдела министерства финансов РТ Рамис Губаев мечтает изучить татарский язык и родному языку обучить своих детей.

«Я на эти курсы пришел с большим желанием изучать свой родной татарский язык. Изучение языка открывает путь не только к совершенствованию знаний, это также возможность изучить культуру народа, его историческое наследие и нравственные ценности. Знать язык предков очень важно. Какие у нас прекрасные песни, какой богатый, выразительный у нас язык!» – заметил Губаев.

Он сказал, что курсы ему очень нравятся. «Я учу слова, запоминаю, повторяю их. Жаль, что в школьной программе часов на изучение татарского языка было мало. Но мы стараемся сохранять знания, которые у нас есть. В семье говорим в основном по-русски, я хочу изучить татарский, а потом научить ему и своих детей. Мы сами виноваты в том, что не говорим с детьми на родном языке. Поэтому я стараюсь научиться свободно говорить на родном языке. Я хочу и дальше находить время и посещать курсы, чтобы добиться еще лучшего результата», – рассказал он.

Руководитель отдела продаж Региональной лизинговой компании Республики Татарстан Марат Гафуров отметил востребованность татарского языка и в сфере купли-продажи.

«Наша компания активно работает на территории Республики Татарстан, и многие клиенты предпочитают общаться на родном языке. Мы понимаем, что при четком понимании требований и пожеланий клиента, детальном решении каждого вопроса возникает необходимость в свободном общении на татарском языке. Повышение уровня знаний в рамках данной программы – это не только приобретение новых навыков и умений говорить на татарском языке, но и понимание особенностей общения на этом языке. Это очень важно в нашей работе», – сказал он.

Еще одна слушательница курсов – Лейсан Салихова рассказала, что для нее эти занятия воспринимаются как продолжение школьных уроков татарского.

«Татарский язык я изучала еще в школе. Сейчас, занимаясь на курсах, я вспоминаю полученные тогда знания», – отметила она.

Изучать язык приходят не только татары

Преподаватель татарского языка для начинающей группы Кадрия Фатхуллова рассказала, что изучать татарской с нуля приходят не только татары, но и представители других национальностей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В моей группе есть те, кто приехал в Казань из других регионов. Например, из Удмуртии, Республики Марий Эл, Чувашии. Они никогда не изучали татарский язык. Безусловно, живя в Татарстане, они уже знают отдельные слова, но говорить им пока трудно. Поэтому беседуем с ними пока на простые темы. Один из участников моей группы привел свою взрослую дочь. Он сказал, что дочь встречается с татарином и она хотела бы посидеть, послушать эти занятия. Конечно, я разрешила. Она тоже подключается к нашим беседам. В целом слушатели курсов относятся к ним очень положительно, настроены на продуктивную работу», – заключила Кадрия Фатхуллова.

Зиля Мубаракшина, «Интертат», перевод с татарского

Фото: Ангелина Николаева / источник: intertat.tatar