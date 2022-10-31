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Официальная хроника
31 октября 2022  13:19

Чиновник из Башкирии возглавил Департамент промышленности Правительства России

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Новым директором Департамента промышленности Правительства России назначен Ильмир Набиев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

Набиев родился в 1982 году в Башкирии. С 2004 по 2009 год занимал разные должности в Минэнерго, а в 2011 году пришел на работу в Департамент промышленности и инфраструктуры Правительства России. В прошлом году он был назначен заместителем руководителя этого ведомства. 

Другим распоряжением Мишустина Кирилл Лысогорский, ранее занимавший пост директора Департамента промышленности, назначен заместителем Министра промышленности и торговли РФ. 

#Михаил Мишустин #кабмин
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