Чиновник из Башкирии возглавил Департамент промышленности Правительства России

Новым директором Департамента промышленности Правительства России назначен Ильмир Набиев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

Набиев родился в 1982 году в Башкирии. С 2004 по 2009 год занимал разные должности в Минэнерго, а в 2011 году пришел на работу в Департамент промышленности и инфраструктуры Правительства России. В прошлом году он был назначен заместителем руководителя этого ведомства.

Другим распоряжением Мишустина Кирилл Лысогорский, ранее занимавший пост директора Департамента промышленности, назначен заместителем Министра промышленности и торговли РФ.