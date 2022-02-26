Чиновница Минкультуры РТ опровергла связанный с ней фейк

Ведущий советник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры РТ Алина Гюрелли опровергла приписанную ей недостоверную информацию относительно оценки событий на Украине, которая была размещена в анонимном Telegram-канале. Видеообращение она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

«Вчера меня обрадовали, что я неожиданно стала заместителем министра культуры Республики Татарстан. К сожалению, моя радость была недолгой, когда я прочитала в анонимном Telegram-канале <…> (по-видимому, работающего с территории Башкирии) чушь, не соответствующую действительности», — заявила Гюрелли.

Она обратила внимание поверивших в недостоверную информацию, что действительно работает в Минкультуры Татарстана «уже почти восемь лет», но обычным чиновником. «Я честно исполняю свои обязанности и никогда не думала заниматься политикой, особенно грязной. У меня на это времени нет — я одна, без мужа воспитываю двух несовершеннолетних детей», — пояснила сотрудница ведомства.

По словам чиновницы, оболгавшие ее люди рассказали, что 14 февраля она отдыхала на Гоа, тогда как в это время продолжался «самый черный период» ее жизни, так как тогда еще не завершился траур по ее умершему отцу.

«Я решила, что я обязательно постараюсь установить этих людей. Вся информация заскринена, и я сегодня же напишу заявления в прокуратуру, полицию. Я считаю, что зло должно быть наказано. Оправдываться перед этими нелюдями я не собираюсь», — заключила Гюрелли.