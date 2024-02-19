Чиновница из Казани возглавит аппарат Совета Нижнекамского района

Фото: kzn.ru

Руководившая Казанским городским общественным центром Алина Хабибуллина возглавит аппарат Совета Нижнекамского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На деловом понедельнике в городской администрации мэр Казани Ильсур Метшин поздравил чиновницу с новым назначением и вручил почетную грамоту.

«Мы продолжаем оставаться кузницей кадров, уделяя этому вопросу большое внимание. К нам обращаются, чтобы мы поделились кадрами, на уровне республики или федерального центра. Мэр Нижнекамска Рамиль Хамзович Муллин вышел с такой просьбой, мы были вынуждены отдать нашего молодого и эффективного сотрудника <…>. Новая позиция — руководитель аппарата Совета Нижнекамского района. Это ответственная и большая работа, желаем вам успехов», — заметил Ильсур Метшин, обращаясь к теперь уже бывшей подчиненной.

Алина Хабибуллина в ответ отметила вклад мэрии Казани в подготовку профессиональных кадров, а также выразила благодарность главе города, всем руководителям и коллегам, назвав новое место работы «большой честью и вызовом».

Фото: kzn.ru

Алина Марселевна Хабибуллина родилась 21 октября 1993 года в Альметьевске. В 2015-м окончила Казанский федеральный университет по специальности «журналистика», в 2017-м получила степень магистра по этой же специальности.

С 2013 по 2014 год — режиссер монтажа учебно-практической лаборатории отделения социальных наук КФУ. С 2014 по 2019 год — редактор, заместитель начальника управления по связям с общественностью КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева. В 2019-2020 годах — начальник отдела развития бренда управления стратегического развития КНИТУ (КАИ).

С 2019 по 2021 год — PR-консультант администрации Советского района исполнительного комитета Казани. В 2020-2021 годах также работала заместителем директора Корпоративного института КНИТУ (КАИ).

С мая по ноябрь 2021 года — ответственный секретарь отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации информационно-аналитического управления аппарата Казанской городской Думы. С 19 ноября 2021-го — директор МКУ «Казанский городской общественный центр».