Чилийский «метроном» для Артиги: зачем «Рубину» понадобился Начо Сааведра

В последний день трансферного окна «Рубин» подготовил «бомбочку» под нового наставника. Чилиец Игнасио Сааведра, ставший одним из немногих светлых пятен в «Сочи», максимально близок к переезду в столицу Татарстана. Почему этот трансфер — именно то, что нужно Франку Артиге для цельности игрового почерка, разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: pfcsochi.ru

Устал от удручающего положения в «Сочи» и попросился к амбициозному Артиге

Игнасио Сааведра — персонаж для нашей лиги крайне интересный. Воспитанник чилийского «Универсидад Католика» из Сантьяго, который до приезда в Россию всю жизнь хранил верность родному клубу, после переезда в РПЛ быстро доказал в «Сочи», что умеет не только классно разрушать, но и созидать. В текущем сезоне на счету 27-летнего опорника 22 матча и 4 забитых мяча — статистика для его позиции более чем солидная. Но цифры здесь — лишь верхушка айсберга: Начо — это, прежде всего, про колоссальный объем работы и футбольный интеллект. Он неплохо действует под прессингом, ищет передачу и довольно точно доставляет мячи.

Интерес со стороны «Рубина» появился очень кстати для всех сторон. По информации источников, сам Сааведра пришел к руководству «Сочи» и попросил его отпустить. Латиноамериканец попросту устал и уже начинал заниматься самоедством в команде, которая никак не может выбраться из затяжного кризиса. Переходя из чилийского топ-клуба и будучи игроком своей сборной, он точно рассчитывал не биться за выживание, а решать куда более интересные задачи в далекой РПЛ.

Игнасио почувствовал, что ему жизненно необходим новый вызов для развития, и вариант с «Рубином» подкупил его не только статусом большого клуба, но и личностью главного тренера. Работа под руководством испаноязычного и довольно известного в кругах молодых футболистов Франка Артиги показалась чилийцу идеальным сценарием, позволяющим ему сразу включиться в тактические нюансы без языковых барьеров.

Какие выгоды для «Рубина»?

По идее, забрав Сааведру, казанский клуб рискует не сильно — берет проверенного в РПЛ и адаптированного к российским реалиям бойца, смотрит на него полгода в системе Артиги, а потом будет решать, пришелся ли он ко двору или нет. Аренда с правом выкупа — идеальный вариант и для «Рубина», и для «Сочи», который не должен будет платить зарплату немотивированному футболисту. При этом считающий деньги «Рубин» пока не будет платить ничего, кроме оклада футболиста.

Фото: pfcsochi.ru

Сааведра — это классический «шестой номер», который в «Сочи» часто был вынужден играть за двоих. В «Рубине» он может стать тем фундаментом, на котором Артига выстроит свою новую модель игры с выходом в атаку через короткий и средний пас. Чилийский опорник — довольно цепкий игрок и по идее должен снять нагрузку с защитников, которые на сборах порой выглядели пожарниками.

На сборах мы видели, как тяжело «Рубину» дается контроль мяча под давлением. Игнасио же славится своим хладнокровием. По тем матчам, которые он провел в «Сочи», очевидно, что он не паникует, когда его накрывают два соперника, всегда найдет вариант для короткого паса или грамотно подставится под фол. Эта стрессоустойчивость может серьезно помочь «Рубину» убрать те пропущенные голы, которые не позволяли казанцам пробить «стеклянный» потолок шестого места при Рахимове.

Ко всему прочему, игрок приходит на проблемную позицию. Казанская команда долго искала замену Угочукву Иву во время его отсутствия из-за травмы. Чилиец должен значительно забетонировать опорную зону уже в ближайших весенних матчах, но еще более шикарно эта линия должна выглядеть, когда восстановится армянский нигериец. Пройти такой центр поля будет очень сложно любому клубу РПЛ. Сейчас главное, чтобы он не приехал с настроением «я все умею». Но, судя по репутации чилийца, проблем с самоотдачей у него быть не должно.

Фото: rubin-kazan.ru

Ротация в «Сочи» и фактор Кравцова

Почему же «Сочи» так легко расстается с одним из своих лидеров в разгар борьбы за выживание? Здесь сошлась целая совокупность факторов. Во-первых, желание самого Начо уйти было слишком отчетливым, а держать немотивированного легионера — затея сомнительная. Во-вторых, «Рубин» сделал действительно хорошее финансовое предложение, от которого в нынешней ситуации было сложно отказаться.

Но главное — у южан есть кем закрыть пробоину. Кирилл Кравцов окончательно подлечился и теперь готов стать первым номером на позиции опорного полузащитника. За молодым россиянином внимательно следит питерский «Зенит», рассматривая его как потенциальное усиление, но для самого Кирилла «Сочи» сейчас — это дом. Парень горит желанием помочь «барсам» сохраниться в РПЛ, и наличие такого мотивированного доморощенного игрока позволило руководству со спокойной душой отпустить Игнасио в Казань.

«Рубин укрепляет самую кризисную позицию. С возвращением Иву она может стать одной из лучших в РПЛ

Переход Сааведры может стать тем самым кирпичиком, которого не хватало для завершения строительства новой команды. На сборах в Белеке мы видели, что на самом деле «Рубин» не так уж нуждается в усилении атакующей линии. Даже с учетом травмы Мирлинда Даку у казанцев есть кому забивать. По-новому раскрывается Жак Сиве, отлично действует Дардан Шабанхаджай, а молодые парни Никита Васильев и Энри Мукба показывают неплохой прогресс.

Фото: rubin-kazan.ru

Неплохо работают пресловутые латерали, на которых будет делать ставку Франк Артига. Защиту должен усилить техничный Мальдонадо, который наконец-то восстановился от затяжной травмы. По-настоящему проблемной оставался центр поля. Если Сааведра быстро вольется в систему Франка Артиги, а позже добавится и Иву, «Рубин» имеет все шансы претендовать на то самое возвращение в топ-5, о котором заявляет испанский специалист как о задаче-минимум на ближайшее время. Сможет ли Начо повторить путь того же Иву и стать незаменимым винтиком в механизме казанского клуба? Потенциал для этого огромен.

Протеже Даку на флажке

Однако Сааведра стал не единственным подарком для Франка Артиги в этот трансферный вечер. На флажке казанцы успели провернуть еще одну крайне любопытную сделку, подписав полноценный контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана — Назми Грипши. 28-летний полузащитник «Астаны» перебрался в Казань за весьма скромные по нынешним меркам 390–500 тысяч евро. Дело в том, что контракт албанца с казахстанским клубом истекал летом, «Рубин» сделал предложение и «Астана» предпочла получить хоть какие-то деньги сейчас, чем отпускать лидера бесплатно через полгода.

В минувшем сезоне казахстанского чемпионата Гришпи наколотил 16 мячей и отдал 7 голевых передач в 26 матчах, став лучшим бомбардиром сезона. Статистика для полузащитника феноменальная. В Казани Назми призван решить сразу две задачи: подстраховать травмированного Далера Кузяева и разгрузить своего соотечественника Мирлинда Даку. Теперь в «Рубине» формируется целая албанская диаспора — Грипши, Даку и австриец с косовскими корнями Шабанхаджай. Как утверждает инсайдер Иван Карпов, именно Даку советовал руководству «Рубина» приобрести соотечественника, а также убедил и самого футболиста.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Главный вопрос — физическое состояние Грипши. У Артиги есть всего восемь дней до возобновления сезона в Махачкале, чтобы вписать албанского технаря в свои построения. Назми — игрок нацеленный на ворота, обладающий отличным ударом и умением оказаться в нужной точке штрафной. Его появление дает «Рубину» ту самую вариативность в финальной трети поля, которой так не хватало на вторых сборах в Белеке. Если связка двух албанцев заработает на полную мощь, обороне соперников в РПЛ весной точно не позавидуешь.