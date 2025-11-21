Чикунова о челнинке Гилязовой: У нас есть человек, который приплывет первым
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова поделилась мнением о татарстанской спортсменке Ралине Гилязовой.
«Я уже в какой‑то степени забила. Очень рада, что у нас появилась Ралина, которая недавно установила юношеский рекорд России. Я безумно рада, что могу немного расслабиться на полтиннике, потому что знаю, что у нас есть человек, который будет бороться и приплывет первым», – сказала Чикунова «Матч ТВ».
18-летняя Ралина Гилязова является уроженкой Набережных Челнов и представляет сборную Республики Татарстан. В начале ноября она установила юношеский рекорд на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.
А вчера, 20 ноября, пловчиха завоевала золото с результатом 29,85 секунды на этой же дистанции на Кубке сильнейших в Минске. Второе место у Херниетт Фангли (30,18 секунды), третье – у Евгении Чикуновой (30,39).
Видео: телеграм-канала ФВВСР