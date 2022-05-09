Циклон принесет в Татарстан похолодание

Завтра, 10 мая, циклон и его атмосферные фронты принесут в Татарстан похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью местами будут идти небольшие дожди, утром и днем дожди прогнозируются в большинстве районов региона, включая Казань. При этом будет дуть умеренный восточный и северо-восточный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в ночные часы составит от 5 до 10 градусов тепла, в столице Татарстана — от 7 до 9 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +10, +15 градусов (в Казани — до +12, +14), отмечают метеорологи.