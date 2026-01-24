Цикл мотивационных встреч с паралимпийцем Алексеем Талаем пройдет в Татарстане

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В рамках Итоговой коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана запланирован цикл мотивационных встреч с членом Национальной паралимпийской сборной Белоруссии, общественным деятелем и благотворителем Алексеем Талаем.

Алексей Талай – паралимпиец, предприниматель, общественный деятель, благотворитель и многодетный отец. Его личная история и общественная работа связаны с поддержкой людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, развитием инклюзивного общества и продвижением ценностей силы духа, ответственности и служения.

Ранее в Татарстане стартовала акция «Живая память благодарных поколений» по сбору монет, вышедших из обращения. Идейным вдохновителем проекта также является Алексей Талай.

Первый памятник «Живая память благородных поколений» был установлен 2 июля 2022 года в Минске, второй – 28 июля 2024 года на территории Брестской крепости. Третий памятник появился в Москве на Поклонной горе.

Проект направлен на объединение народов России и Белоруссии, а также соотечественников за рубежом, чтобы нынешние и будущие поколения, зная о личном вкладе, гордились своей историей и осознавали важность единства. В сборе монет для памятников ранее приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Монеты от Владимира Путина Фонду Талая передал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Запланированные мероприятия пройдут в формате открытых встреч и будут рассчитаны на разные аудитории – ветеранов и семьи участников специальной военной операции, а также студенческую молодежь Татарстана.

Для ветеранов и семей участников СВО состоится мотивационная встреча и тренинг «Выжить в сложных жизненных ситуациях и преуспеть». В ходе встречи Алексей Талай расскажет о личном опыте преодоления тяжелых жизненных испытаний, восстановления после травм, поиска внутренних ресурсов и формирования активной жизненной позиции.

Отдельное внимание будет уделено вопросам психологической устойчивости, веры в собственные силы, роли семьи и социальной адаптации.

Для студентов запланирована мотивационная встреча и тренинг «Поверь в себя! Ты можешь все!». Он будет посвящен развитию уверенности в себе, ответственности за жизненный выбор, постановке целей и формированию активной гражданской позиции.

В формате живого диалога участники смогут задать вопросы и получить практические рекомендации по личностному росту и самореализации.

Зарегистрироваться на встречу, которая состоится 26 января в 13:00 в Казани, можно по ссылке.

Организаторами мероприятий выступают Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр Республики Татарстан».