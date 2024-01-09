ЦИК зарегистрировал Николая Харитонова кандидатом на выборах Президента РФ

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала в качестве кандидата в Президенты России Николая Харитонова. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК, передает ТАСС.

Депутат Государственной Думы был выдвинут в Президенты на съезде КПРФ 23 декабря, а 27 декабря подал документы в Центризбирком.

КПРФ является парламентской партией, и поэтому у ее представителя нет необходимости собирать подписи для регистрации в качестве кандидата на пост главы государства.

Харитонов ранее уже участвовал в президентских выборах. Будучи, как и сейчас, кандидатом от коммунистов, в 2004 году он заручился поддержкой 9,4 млн избирателей, набрав 13,69% голосов и заняв в результате второе место.

Теперь число зарегистрированных кандидатов в Президенты РФ достигло трех. Ранее до выборов были допущены Владислав Даванков (от партии «Новые люди») и Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР).

Всего в ЦИК подали документы 15 кандидатов, четырем из них было отказано в регистрации. Документы были приняты у 11 претендентов (в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец).

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.