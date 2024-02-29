ЦИК: Все избирательные участки Татарстана будут доступны инвалидам

Избирательные участки Татарстана на выборах Президента России будут на 100% обеспечены всем необходимым, чтобы их могли посетить люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил сегодня председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев журналистам перед встречей со студентами Казанского государственного энергетического университета.

«Мы завершаем работу над технологическим оборудованием, которое будет необходимо для инвалидов на избирательных участках, мы завершаем изготовление трафаретов со шрифтом Брайля. На каждый избирательный участок республики в течение трех дней будет доставлено необходимое оборудование и трафареты. Мы очень рады, что это взаимодействие в рамках подготовки к избирательной кампании реализуется в реальных делах», — сказал он.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).