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ЦИК Турции: Эрдоган набирает 54% голосов на выборах Президента
Во втором туре президентских выборов в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган лидирует, набирая 54% голосов. Его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набирает 46% голосов, передает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Центризбиркома страны.
Обработано на данный момент более 85% бюллетеней. Оппозиционные СМИ также признают лидерство Эрдогана – правда, с меньшим перевесом голосов.
Напомним, для победы одному из кандидатов необходимо набрать более 50% всех голосов.
По итогам первого тура выборов, прошедшего 15 мая, Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кылычдароглу – 45%.
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