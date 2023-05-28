ЦИК Турции: Эрдоган набирает 54% голосов на выборах Президента

Во втором туре президентских выборов в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган лидирует, набирая 54% голосов. Его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набирает 46% голосов, передает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Центризбиркома страны.

Обработано на данный момент более 85% бюллетеней. Оппозиционные СМИ также признают лидерство Эрдогана – правда, с меньшим перевесом голосов.

Напомним, для победы одному из кандидатов необходимо набрать более 50% всех голосов.

По итогам первого тура выборов, прошедшего 15 мая, Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кылычдароглу – 45%.