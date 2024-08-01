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ЦИК Татарстана: Зарегистрировано 88% участников выборов в Госсовет
В Татарстане завершается регистрация кандидатов на выборы депутатов Госсовета РТ. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на 61-м заседании Центральной избирательной комиссии в Казани.
«Осталось 38 дней до дня голосования. Завершается важнейший этап регистрации кандидатов в депутаты, подавляющее большинство уже зарегистрировано. Такое совпадение и по выборам в Госсовет РТ, и по выборам в органы местного самоуправления практически 88%. Завершается регистрация кандидатов на выборы депутатов Госсовета РТ. В ближайшее время завершится регистрация в органы местного самоуправления», – сказал он.
По данным спикера, все этапы проходят открыто, строго в соответствии с законом. Определена дата приемки помещений, где будут работать участковые избирательные комиссии.
8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.
Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.
18 июля регистрацию прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44), 25 июля – еще от трех партий. Зарегистрированы 44 человека от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от татарстанского отделения КПРФ.
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