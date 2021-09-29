ЦИК Татарстана зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных в одномандатных округах РТ

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Центризбирком РТ зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных в одномандатных округах республики. Всем депутатам были вручены удостоверения, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Электоральный марафон закончился, окружные комиссии Татарстана проделали большую работу. Кадровый состав комиссий всех уровней показал свою профессиональную подготовку», — сказал он.

По словам председателя ЦИК Татарстана, выборы-2021 прошли в республике гласно и легитимно от этапа выдвижения и проверки документов кандидатов до регистрации депутатов, которых поддержали избиратели республики.

Ранее окружные избиркомы приняли решения о признании выборов состоявшимися, а результаты выборов — действительными. В соответствующих округах наибольшую поддержку избирателей получили Илья Вольфсон (Приволжский, № 26), Ильдар Гильмутдинов (Московский, № 27), Олег Морозов (Нижнекамский, № 28), Альфия Когогина (Набережно-Челнинский, № 29), Азат Ягфаров (Альметьевский, №30) и Марат Нуриев (Центральный, №31).

Выборы в Татарстане проходили 17,18 и 19 сентября. В дни голосования серьезных нарушений, влияющих на результаты выборов, в ЦИК РТ не поступало. В среду, 29 сентября, Центризбирком России на своем заседании зарегистрирует избранных депутатов Государственной Думы восьмого созыва, в том числе распределит мандаты, которые стали вакантными после того, как избранные по партийным спискам кандидаты отказались от возможности стать депутатами Госдумы.