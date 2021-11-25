ЦИК Татарстана утвердил список партий, которым не требуется сбор подписей

Центральная избирательная комиссия РТ утвердила списки партий, чьи кандидаты по итогам прошедших выборов считаются поддержанными избирателями. Для участия в выборах в Госсовет Татарстана и органы местной власти им не требуется сбор подписей избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«По итогам избирательных кампаний и после подведения их итогов обновляются списки партий, имеющих право принимать участие в выборах без сбора подписей. Ранее ЦИК России утвердил список политических партий, которым не требуется сбор подписей для участия в выборах в Государственную Думу России. Мы приняли постановление о списках политических партий, считающихся во время участия в выборах в Госсовет Татарстана, а также в органы местного самоуправления поддержанными избирателями», — сообщил Кондратьев.

Принять участие в выборах депутатов Госсовета РТ без сбора подписей смогут семь партий. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России» и «Партия Роста».

Принимать участие в выборах депутатов муниципальных органов власти без сбора подписей смогут девять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», «Коммунисты России», «Новые Люди», «Партия Роста», «Патриоты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Ранее ЦИК России утвердил список политических партий, которым не требуется сбор подписей для участия в выборах в Государственную Думу. В перечень вошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди».