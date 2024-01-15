ЦИК Татарстана проведет Дни избирателей в городах республики

Центральная избирательная комиссия Татарстана начнет проводить Дни избирателей в городах республики. Первое мероприятие состоится в Чистополе. Об этом сообщил на заседании председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Формат знакомый. Мы проводили выезды для встреч с общественностью, политическими партиями, с участниками избирательного процесса. Но здесь мы будем больше нацелены на избирателей, чтобы они задавали вопросы, а мы отвечали на них. Думаю, что это будет правильный ход, когда Центральная избирательная комиссия приедет к избирателям», – рассказал спикер.

По словам Кондратьева, избирательная кампания по выборам Президента России вступила в новый этап. До 31 января претенденты на этот пост имеют право подать документы на регистрацию. Всего на эту должность претендуют 11 человек – три самовыдвиженца и восемь представителей политических партий.

«Сейчас все мы ощущаем, что от гражданской позиции избирателей зависит будущее страны. Независимо от угроз, провокаций, различного рода попыток посеять разлад в обществе, мы должны проявлять хладнокровие, профессионализм, слаженно работать, провести на достойном, высоком организационном уровне выборы Президента России», – подчеркнул председатель ЦИК.

Выборы Президента России состоятся в этом году. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.