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ЦИК Татарстана презентовала логотипы выборов в Госсовет республики
Центральная избирательная комиссия Татарстана представила логотипы выборов депутатов Госсовета РТ. Увидеть их можно будет на рекламных щитах, инфостендах, в Сети и телевизионном эфире татарстанских телеканалов.
«Всего 3 месяца отделяют нас от важнейшей избирательной кампании — выборов депутатов Государственного Совета 7-го созыва. Символы будущих выборов — федеральный и республиканский логотипы. Обратите внимание, что республиканский логотип выполнен в цветах государственного флага Республики Татарстан, информация на нем указана на двух государственных языках — русском и татарском», — рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
В рамках 50-го заседания Центризбиркома республики руководителям территориальных избирательных комиссий рекомендовано использовать утвержденные логотипы для информирования избирателей о сентябрьских парламентских выборах.
Фото и видео: ЦИК РТ
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