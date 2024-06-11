ЦИК Татарстана презентовала логотипы выборов в Госсовет республики

Центральная избирательная комиссия Татарстана представила логотипы выборов депутатов Госсовета РТ. Увидеть их можно будет на рекламных щитах, инфостендах, в Сети и телевизионном эфире татарстанских телеканалов.

«Всего 3 месяца отделяют нас от важнейшей избирательной кампании — выборов депутатов Государственного Совета 7-го созыва. Символы будущих выборов — федеральный и республиканский логотипы. Обратите внимание, что республиканский логотип выполнен в цветах государственного флага Республики Татарстан, информация на нем указана на двух государственных языках — русском и татарском», — рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

В рамках 50-го заседания Центризбиркома республики руководителям территориальных избирательных комиссий рекомендовано использовать утвержденные логотипы для информирования избирателей о сентябрьских парламентских выборах.

Фото и видео: ЦИК РТ