ЦИК Татарстана подписала соглашение с Общественной палатой РТ о наблюдении на выборах

ЦИК Татарстана и Общественная палата РТ совместно займутся созданием условий для развития общественного контроля на выборах. Подписано соответствующее соглашение.

Кроме того, стороны обеспечат мониторинг и реагирование на нарушение избирательных прав во время предстоящего голосования, начнут вместе работать над развитием правовой культуры и электоральной активности.

Общественная палата республики вносит значительный вклад в развитие институтов независимого наблюдения, в то время как ЦИК заинтересована в объективном мониторинге во время голосования, подчеркнул председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

«Сотрудничество Общественной палаты РТ с Центральной избирательной комиссией Татарстана в части общественного наблюдения планомерно расширяется, совершенствуется, появляются новые направления, — добавила председатель ОП РТ Зиля Валеева. — Сейчас выборы вступили в самый ответственный период, поэтому сегодняшнее соглашение глубоко символичное».

Наблюдатели будут принимать участие во всех этапах голосования. Назначать их, помимо Общественной палаты РТ, могут зарегистрированные кандидаты и политические партии, которые их выдвинули.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).