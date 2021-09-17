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Ру Тат
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17 сентября 2021  15:27

ЦИК Татарстана оперативно провел проверки по заявлениям граждан о возможных нарушениях

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Центризбирком РТ провел проверки по двум сообщениям о возможных нарушениях на избирательных участках в Казани. В одном из них избиратели сообщили о подозрительной стопке бумаг в урне на участке №46.   

«Результаты проверки показали, что избиратели получают по два бюллетеня – один для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ по федеральному округу за политические партии, второй – для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ за кандидатов по одномандатному округу. Каждый из бюллетеней длиной 600 мм, некоторые избиратели складывают бюллетень в несколько раз прежде чем опустить в урну (2-3 раза), в связи с чем у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление что в ящике для голосования находится стопка бюллетеней», – говорится в сообщении ЦИК РТ.

На участке №59 посетителям показалось странным, что секретарь выдала избирателю справку о голосовании на участке по требованию руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, где он работает.

«Проведенная оперативная проверка показала, что секретарь УИК №59 действительно выдала избирателю рукописную справку о подтверждении голосования. По информации от секретаря УИК №59, избиратель оказывал на нее давление, в грубой форме требуя выдать документ с подтверждением о голосовании. С секретарем проведена разъяснительная беседа о недопустимости выдачи подобных справок избирателям. Дополнительно проведена разъяснительная работа с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан (ФССП России) о недопустимости принуждения сотрудников к голосованию», – подчеркивается в ЦИК РФ.

#нарушения #цик рт #голосование #Выборы 2021
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