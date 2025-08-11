ЦИК Татарстана обучит 22 тыс. членов участковых избиркомов

Центральная избирательная комиссия Татарстана реализует образовательную программу для членов участковых избирательных комиссий в муниципальных районах республики. В преддверии единого дня голосования почти 22 тыс. человек слушают лекции об избирательном процессе, о новациях законодательства и требованиях к работе участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба ЦИК РТ

В Центризбиркоме подготовили специальную образовательную программу, которая охватывает все этапы работы участковой комиссии – от уточнения списков избирателей до составления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом и их передачи в ТИК.



Ведут занятия члены ЦИК РТ, руководители отделов, сотрудники аппарата и профильные эксперты. Последний семинар для членов УИК, прошедший в культурном центре «Чистай» города Чистополя, собрал почти 200 представителей избирательных комиссий из Алексеевского, Новошешминского, Спасского и Чистопольского районов республики. В качестве экспертов выступили секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова и куратор образовательной программы ЦИК РТ Валентина Каменькова. В ближайшее время запланировано обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий Лаишевского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов Татарстана.

Обучение постепенно должно охватить членов всех избирательных комиссий республики. По его итогам все слушатели пройдут тестирование на уровень знаний.

«От уровня подготовки кадрового состава избирательных комиссий зависит очень многое, и в том числе отношение избирателей к самому процессу голосования и его легитимности. Поэтому обучение направлено именно на поддержание профессиональных знаний членов избирательных комиссий», – подчеркнул председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Единый день голосования в Татарстане назначен на 14 сентября. Избирательные участки на всей территории республики будут открыты с 7 часов утра и до 8 часов вечера. Татарстанцы смогут проголосовать на выборах Раиса Республики Татарстан и депутатов представительных органов местного самоуправления, а жители Комсомольского района Набережных Челнов – еще и на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу.