ЦИК Татарстана обновляет составы 65 территориальных избиркомов

На 115-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана 19 декабря рассмотрели вопросы формирования новых составов всех 65 территориальных избирательных комиссий республики, а также назначения их председателей.

Как сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, в обновленные составы ТИК войдут представители политических партий, общественных объединений, собраний избирателей, территориальных комиссий предыдущих созывов, а также кандидатуры, предложенные представительными органами муниципальных образований. По его словам, работа новых составов должна соответствовать высоким избирательным стандартам.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Руководитель республиканского Центризбиркома отметил, что все кандидаты прошли проверку на соответствие требованиям российского законодательства о выборах и методическим рекомендациям ЦИК России по формированию территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий.

При рассмотрении кандидатур, как уточнил Кондратьев, учитываются опыт участия в организации выборов, преемственность в работе комиссий, а также наличие высшего образования, преимущественно юридического.

Формирование новых составов территориальных избирательных комиссий связано с истечением срока полномочий действующих ТИК.