ЦИК Татарстана обновляет составы 65 территориальных избиркомов
На 115-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана 19 декабря рассмотрели вопросы формирования новых составов всех 65 территориальных избирательных комиссий республики, а также назначения их председателей.
Как сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, в обновленные составы ТИК войдут представители политических партий, общественных объединений, собраний избирателей, территориальных комиссий предыдущих созывов, а также кандидатуры, предложенные представительными органами муниципальных образований. По его словам, работа новых составов должна соответствовать высоким избирательным стандартам.
Руководитель республиканского Центризбиркома отметил, что все кандидаты прошли проверку на соответствие требованиям российского законодательства о выборах и методическим рекомендациям ЦИК России по формированию территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий.
При рассмотрении кандидатур, как уточнил Кондратьев, учитываются опыт участия в организации выборов, преемственность в работе комиссий, а также наличие высшего образования, преимущественно юридического.
Формирование новых составов территориальных избирательных комиссий связано с истечением срока полномочий действующих ТИК.