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ЦИК Татарстана не зафиксировал нарушений, влияющих на ход голосования
В первый день голосования в Центризбирком Татарстана не поступало жалоб и обращений на нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщил сегодня в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«Голосование проходит в штатном режиме. Жалоб и обращений на нарушения избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало. Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано», – сказал он.
Спикер отметил, что в Центре общественного наблюдения кипит работа, специалисты следят за ходом выборов, проводят экспертную оценку.
Кондратьев также напомнил, что сейчас действует запрет на агитацию и публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с ходом процедуры.
«Этот запрет вступил в силу с 12 марта и будет действовать до окончания работы избирательных комиссий», – уточнил председатель ЦИК РТ.
15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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