ЦИК Татарстана: Нарушений, влияющих на результаты голосования на выборах Президента, нет

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Оперативный штаб не зафиксировал за первый день выборов, 15 марта, нарушений, влияющих на ход и результаты голосования. Об этом в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Хотелось бы отметить, что за первый день жалоб и обращений на нарушение избирательного законодательства в Центральную избирательную комиссию не поступало. Правонарушений или каких-то происшествий на избирательных участках нет и не было зафиксировано оперативным штабом. Нарушений, влияющих на результаты голосования, тоже нет», – сообщил Кондратьев.

Председатель ЦИК региона напомнил, что по итогам 15 марта явка в Татарстане составила 37,7%.

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).