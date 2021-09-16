ЦИК Татарстана напомнил о запрете на агитацию с 17 сентября

17 сентября начинается запрет на агитацию, напоминает ЦИК Республики Татарстан.

«День тишины» перед выборами официально отменен, но в соответствии с принятыми поправками в избирательное законодательство при проведении многодневного голосования запрет на агитацию вступает в силу в 00:00 первого дня голосования, то есть 17 сентября 2021 года.

Сегодня в 23 ч. 59 мин. 59 сек. завершается агитационный период. С этого момента запрещается предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.

Запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами, вступил в силу с 14 сентября и будет действовать до 21:00 мск 19 сентября 2021 года.

17, 18 и 19 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, дополнительные выборы в Госсовет РТ в Азинском (Казань) и Студенческом (Нижнекамск) избирательных округах, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 43 районах республики.