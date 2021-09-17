ЦИК Татарстана напомнил о недопустимости принуждения к голосованию

Центризбирком РТ в первый день голосования опубликовал в официальном телеграм-канале напоминание о недопустимости принуждения к участию в выборах.

«Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению», – сказано в сообщении ЦИК РТ.

В Татарстане с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва. В бюллетенях избирателей ждут 14 политических партий и в общей сложности 53 кандидата в шести одномандатных округах республики.