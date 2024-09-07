ЦИК Татарстана напомнил о дне тишины накануне единого дня голосования

В полночь 7 сентября завершился агитационный период на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана. Об этом напомнили в Центризбиркоме республики.

За сутки до единого дня голосования запрещено проводить агитационные мероприятия, приводить данные опросов общественного мнения, прогнозы относительно результатов голосования и иные исследования, связанные с выборами.

Запрет на обнародование опросов будет действовать до 20.00 8 сентября — именно в это время голосование завершится.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.