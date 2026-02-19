ЦИК Татарстана намерен обеспечить высокий профессиональный уровень организаторов выборов

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Центральная избирательная комиссия Татарстана активизирует подготовительную работу в преддверии выборов депутатов Государственной Думы. Об этом заявил Председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев, открывая 118-е заседание комиссии, передает пресс-служба татарстанской ЦИК.

В числе приоритетных задач – реализация образовательной программы для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Она ориентирована на совершенствование профессиональных навыков, повышение компетенций в сфере цифровых решений в избирательном процессе. Особое внимание уделяется отработке практических кейсов и моделированию ключевых этапов избирательных кампаний.

«Особенностью новой практикоориентированной образовательной программы станет то, что ее основной базой будут окружные комиссии. Именно на них ляжет значительный объем работы по подготовке и переподготовке членов избиркомов Татарстана. 25 марта мы проведем первый установочный семинар для председателей и секретарей ТИК, а в апреле состоится следующий этап обучения с участием специалистов Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России. Наша задача – обеспечить высокий профессиональный уровень всех организаторов выборов накануне масштабной федеральной кампании», – отметил Председатель ЦИК Татарстана.

В ЦИК республики подчеркнули, что образовательные мероприятия 2026 года являются частью системной подготовки к выборам депутатов Госдумы девятого созыва.