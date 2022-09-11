ЦИК Татарстана: Начался важный этап избирательной кампании — дан старт подсчету голосов

В Татарстане все 230 участков для голосования завершили работу в восемь вечера. Начался важный этап всей избирательной кампании — дан старт подсчету голосов, заявил на брифинге председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

«Комиссии приступили к подсчету голосов. На 18.00 явка избирателей на довыборах депутатов Госсовета составила 19,11%, а на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления — 59,18%», — рассказал он.

В Татарстане сегодня прошло голосование на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики в Ибрагимовском и Пионерском избирательных округах. «Были задействованы две территориальные избирательные комиссии и 53 участковые избирательные комиссии. Количество избирателей в этих округах — 123 118 человек, что составляет 4% от общего числа избирателей республики», — заметил Кондратьев.

Кроме того, состоялись дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления. Они прошли в 39 муниципальных районах. «Были задействованы 42 территориальные комиссии и 177 участковых избирательных комиссий. Избирателей — более 49,4 тыс. человек», — отметил руководитель ЦИК Татарстана.