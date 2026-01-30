ЦИК Татарстана начал подготовку к выборам депутатов в Госдуму

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Первое в 2026 году совещание с вновь назначенными руководителями территориальных избирательных комиссий Татарстана прошло в ЦИК республики. Встреча была посвящена началу подготовки к ключевой федеральной избирательной кампании – выборам депутатов Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Открывая совещание, председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев напомнил, что избирательная система республики приступает к работе в условиях высокой ответственности.

Он подчеркнул, что от сотрудников избиркомов традиционно требуются профессионализм, уверенность в своих силах и готовность оперативно реагировать на возникающие вызовы. По его словам, при подготовке к новой кампании будет использован опыт, полученный в ходе выборов Раиса Татарстана.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В рамках подготовки и проведения Единого дня голосования 2026 года в Татарстане будут задействованы 65 территориальных и 2710 участковых избирательных комиссий. Общая численность членов избиркомов составит около 22 тысяч человек. Число избирателей в республике по состоянию на 1 января 2026 года превышает 2,92 миллиона человек и составляет 2 921 523.

Андрей Кондратьев также отметил, что системная и профессиональная подготовка членов избирательных комиссий остается одним из ключевых стандартов работы ЦИК Татарстана.

Он сообщил, что при совершенствовании образовательных программ для членов избиркомов республика находится в постоянном взаимодействии с Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии России. По его мнению, такая работа должна дать положительные результаты.

В ходе совещания были рассмотрены и другие вопросы, связанные с деятельностью избирательной системы республики. С докладами выступили руководители подразделений аппарата Центральной избирательной комиссии Татарстана.