ЦИК Татарстана начал доставку бюллетеней на участки для думских выборов

В Татарстане началась доставка бюллетеней на избирательные участки. Тираж в более чем 6 млн экземпляров в ближайшие дни доставят во все территориальные избиркомы, а оттуда их распределят по участковым комиссиям. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Этап доставки бюллетеней — один из ключевых моментов подготовки к предстоящему голосованию. Мы понимаем всю ответственность перед избирателями, поэтому контролируем каждый этап», — сказал Кондратьев.

Он уточнил, что при передаче бюллетеней присутствуют члены Центральной избирательной комиссии РТ для обеспечения контроля. «Доставляться по районам Татарстана избирательные бюллетени будут под охраной сотрудников ФГУП „Главный центр специальной связи“», — подчеркнул Кондратьев.

В Татарстане 17, 18 и 19 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва. Также в отдельных округах республики состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.