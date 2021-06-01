ЦИК Татарстана готов утвердить «золотой стандарт» организации выборов в республике

Рабочая группа при Экспертном совете Центральной избирательной комиссии РТ сформировала предложения по введению в республике так называемого «золотого стандарта». В ближайшее время их вынесут на общественное обсуждение и рассмотрение членов ЦИК Татарстана.

Как сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев, в понятие «золотой стандарт» входят действия членов избирательных комиссий, которые не прописаны законодательством, но создают среду для комфортного, прозрачного и безопасного с точки зрения санитарных норм голосования.

«Открытость избирательной системы, комфорт и безопасность на избирательном участке — наши главные приоритеты. Приходя на избирательный участок, татарстанцам должно быть удобно и понятно, куда идти, к кому обратиться. На участке должна быть хорошая атмосфера. При этом мы должны соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования. Во многом это формирует у людей отношение к самим выборам», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, новые подходы к организации голосования будут использоваться во время предстоящих выборов депутатов Госдумы РФ. Они будут включать технологии QR-кодирования, цифровые сервисы и возможности технологии «Мобильный избиратель». На самих избирательных участках будут работать технические средства подсчета голосов (КОИБы).