ЦИК Татарстана: Бюллетени у нас эксклюзивные, подделать их невозможно

В ходе подготовки к мартовским выборам Президента Российской Федерации в Татарстане напечатано почти 3 млн уникальных бюллетеней с высокой степенью защиты. Об этом сообщил сегодня председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на встрече со студентами Казанского государственного энергетического университета.

«Мы печатаем почти 3 млн бюллетеней — по количеству избирателей. Они имеют защитную сетку зеленого цвета, которая не имеет аналогов. Она эксклюзивная, разрабатывается в Татарстане. Кроме того, в верхнем углу бюллетеня — две подписи членов УИК с правом решающего голоса, плюс печать участковой комиссии. Мы напечатали на „Гознаке“ специальные защитные марки, которые наклеены на каждый бюллетень, подделать их нереально», — рассказал он.

Кроме того, в регионе изготовлены сейф-пакеты, в которых бюллетени будут храниться в период трехдневного голосования.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).