ЦИК РТ: Желание принять участие в тестировании ДЭГ изъявили почти 5 тыс. татарстанцев

В России начался прием заявок на участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В Татарстане нашлось уже почти 5 тыс. желающих, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Чтобы присоединиться к апробации системы, необходимо быть российским гражданином старше 18 лет и иметь авторизованную учетную запись на федеральном портале государственных услуг.

«Общефедеральная тренировка вызвала большой интерес у всех. Вчера у нас прошла конференция „Традиции и новации избирательной системы“, поучаствовать в тренировке системы электронного голосования захотели ее участники. Также большинство членов УИК проявили инициативу и будут участвовать в тестировании платформы. Более того, многие задают вопрос, можно ли пригласить участвовать в тестировании знакомых. Можно и нужно!» — подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

По его мнению, тестирование ДЭГ — это прекрасная возможность «своими руками потрогать технологию, сформировать свое мнение».

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, на утро 2 ноября заявки на участие в тестировании дистанционного электронного голосования подали почти 5 тыс. татарстанцев. Прием заявлений на участие в общероссийском тестировании продлится до 13 ноября на федеральном портале госуслуг. Тестирование проведут на специальной защищенной платформе для голосования с 15 по 17 ноября.

В ноябре в России организовано общефедеральное тестирование нескольких сложных информационных продуктов избирательной системы. На начальном этапе тренировки все системные администраторы избиркомов прошли обучение работе с новым программным обеспечением. Затем в течение трех дней будет тестироваться сама система электронного голосования с участием избирателей.

В ЦИК РФ неоднократно утверждали, что нужно подготовить и проверить все электронные системы, поскольку в период выборов Президента России ожидаются массированные атаки недружественных стран на всю избирательную систему и ее электронные сервисы.