ЦИК РТ заявил об активном использовании сервиса «Мобильный избиратель»

В Татарстане активно используется механизм «Мобильный избиратель» в преддверии осенних выборов. Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в общественном пространстве «Точка выбора».

«Через «Мобильный избиратель» перезакрепились уже 712 наших татарстанцев. Это большая цифра. Есть цифры в других регионах: 3 человека, 7, 20. А у нас 712. Это показывает активность наших избирателей», – сообщил Кондратьев,

Для сравнения: на выборах прошлого года механизм «Мобильный избиратель» выбрали более 32 тыс. человек в Татарстане.

Каждый избиратель Татарстана может подать заявление о голосовании на удобном для него избирательном участке по месту нахождения. Заявления по технологии «Мобильный избиратель» принимаются:

﻿﻿с 30 июля по 10 сентября – через портал Госуслуг, в офисах МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях;

﻿﻿с 3 по 10 сентября – в участковых избирательных комиссиях.

На выборах Раиса Татарстана сервис «Мобильный избиратель» будет работать на всей территории республики, на дополнительных выборах депутата Государственного Совета – только в Мелекесском избирательном округе Nº18. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления «Мобильный избиратель» не предусмотрен.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия») и Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), также подали документы для регистрации Руслан Юсупов (ЛДПР) и Хафиз Миргалимов (КПРФ).