ЦИК РТ зафиксировал стократный рост популярности сервиса «Мобильный избиратель»

Сервис «Мобильный избиратель» набирает популярность у жителей Татарстана, желающих принять участие в предстоящих выборах Президента России. В настоящее время им воспользовались уже 29 тыс. жителей республики. Об этом сообщил сегодня председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на встрече со студентами Казанского государственного энергетического университета.

«„Мобильный избиратель“ сегодня — не просто проект, а удобный сервис для всей России, когда человек может проголосовать не там, где прописан, а там, где удобно. Этот сервис востребован, им воспользовались 29 тыс. татарстанцев. Еще в 2021 году это было 300 человек, а сейчас — почти 30 тыс. Сервисом можно воспользоваться до 11 марта. Подать заявление можно не только на портале госуслуг или в офисе МФЦ, но и в ЦИК и УИК с 6 по 11 марта. Для этого потребуется паспорт», — отметил он.

Механизм «Мобильный избиратель» позволяет гражданам Российской Федерации, обладающим активным избирательным правом, проголосовать на любом выбранном им избирательном участке в пределах избирательного округа (кроме муниципальных выборов) вне зависимости от места жительства, а также проголосовать дистанционно через интернет, если дистанционное электронное голосование предусмотрено в регионе избирателя.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).