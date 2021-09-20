ЦИК РТ: за три дня выборов в Татарстане зафиксировано 19 технических неполадок

В ходе выборов депутатов Госдумы VIII созыва в Татарстане зафиксировано 19 технических неполадок. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре Казани.

«За три дня было 19 технических неполадок системы – изменение цветности изображения, поломка одной из камер и другие. На каждом участке было установлено по две камеры. Это нормальное явление, это меньше, чем статистическая погрешность», – сказал он.

Выборы депутатов Госдумы проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Голосование проводилось под тотальным контролем наблюдателей и общественных организаций. В общей сложности за ходом выборов следили 500 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в 2016 году.

Помимо этого, на 96% избирательных участков круглосуточно работали системы видеонаблюдения. С трансляцией мог ознакомиться любой желающий — для этого в каждом регионе были созданы общественные штабы по наблюдению.