ЦИК РТ: Явка на выборах Президента России в Татарстане составила 84,61%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане обработали 100% избирательных бюллетеней на выборах Президента РФ по состоянию на 09:00 18 марта. В голосовании приняли участие 2 480 516 человек или 84,61% от общего количества избирателей республики, сообщает ЦИК РТ.

Уточняется, что об итогах трехдневного голосования на выборах Президента страны отчитались все 2767 участковых избирательных комиссий республики.

В Татарстане обработали 100% протоколов. По предварительным итогам голосования в республике, Владимир Путин (самовыдвижение) набрал 88,74% голосов. Далее по количеству отданных голосов идут Николай Харитонов (КПРФ) – 4,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,93% и Владислав Даванков («Новые люди») – 1,53%.

Уточняется, что предварительные итоги голосования в ближайшее время предстоит утвердить: вначале на заседании ЦИК РТ, а затем на заседании ЦИК РФ.

«Избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации в Татарстане прошла в соответствии с требованиями российского законодательства о выборах и завершилась без происшествий. Жалоб и нарушений, влияющих на результаты выборов в ЦИК Республики Татарстан не поступало», – говорится в сообщении избирательной комиссии.