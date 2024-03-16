Аналитик: На рубль повлияют не только решение ЦБ, но и выборы Президента

На «судьбу» рубля сильно повлияют не только не только решение Центрального банка, но и выборы Президента РФ. Эти два фактора уже учтены рынком, но доллар все же может укрепиться, предположил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, чьи слова приводит ПРАЙМ.

Он сказал, что рубль ослаб на этой неделе из-за выжидательной позиции, которую занял рынок перед выборами Президента России.

При этом нефть марки Brent за тот же период времени превысила отметку в 84 доллара за баррель и уже стремится к 87,5. Подорожание нефти позитивно скажется на рубле, считает аналитик. Поддержку российской валюте оказывает и политическая стабильность.

На курс валюты повлияет и решение ЦБ России, которое пройдет 22 марта (пятница). Однако ожидается, что регулятор оставит ставку на уровне 16%. Аналитик, делая такой прогноз, подчеркнул, что для устойчивого снижения инфляции в стране ЦБ придется еще долго вести жесткую кредитную политику. Причем, по его мнению, само заседание не окажет давления на рынок, но может оказать выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции. Дело в том, что на выступлении глава Центробанка может рассказать о перспективах денежно-кредитной политики регулятора, объяснил Антонов.

Диапазоны валют на ближайшее время, по мнению финансиста, следующие: доллар – от 90до 93,3 рубля, евро – от 99,1 до 101,8 рубля, юань – от 12,5 до 12,9 рубля.