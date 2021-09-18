ЦИК РТ: «Выборы-2021 на придомовой территории и в автобусах не предусмотрены»

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва организованы две основные формы голосования: на участках избирательной комиссии и вне помещения, то есть надомное голосование. Об этом в Едином информационном центре еще раз напомнил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Спикер рассказал, что во время первого дня ему неоднократно поступали сообщения с вопросами, почему не устроено голосование во дворах и не установлены шатры.

«Причем люди возмущаются, говорят, что на прошлых выборах им понравилась такая форма голосования. В этой избирательной кампании принято решение, что такой формы голосования нет», — подчеркнул Андрей Кондратьев.

Голосование в автобусах также не предусмотрено.

«Еще из сообщений вчерашнего архива: люди пишут, что у нас опять голосуют в автобусах. Никто не голосует в автобусах. Мы обязаны вместе с органами власти создать резервные пункты для голосования на случай экстренной ситуации. Эти автобусы, если кто-то видел около избирательного участка — это резерв. А есть автобусы, которые в соответствии с решением Центральной избирательной комиссии едут в те населенные пункты, в которые тяжелая транспортная доступность и отсутствует пункт для голосования. Эти пункты определены заранее, опубликованы на сайте ЦИК РТ. Никаких проблем нет, из этого не надо поднимать волну. Никаких голосований, как я сказал, на придомовых территориях, на пеньках и так далее нет и не будет», — отметил председатель ЦИК РТ.