Кондратьев: В традиции народов Татарстана голосовать активно

Выборы в Татарстане идут активно, избирательные участки продолжат работу сегодня до 20 часов вечера. Те, кто ещё не успел, могут принять участие в главном политическом событии страны. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в ходе 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» на ТНВ.

«На 15 часов явка на голосование по Татарстану составила 77,06%. Безусловно, она будет расти, участки будут работать до 20 часов. Мы всегда знаем, что в традиции народов Татарстана активно голосовать. Выборы идут активно. Ждём 20 часов, подведём итоги третьего дня голосования главных выборов страны», — сказал он.

Председатель ЦИК РТ отметил, что от результатов выборов зависит то, каким будет наш город, республика и страна. На все эти вопросы можно ответить на избирательном участке, сделав свой выбор. Большинство татарстанцев к этому времени уже проголосовали.

«Спасибо татарстанцам за то, что они сделали свой выбор», — сказал Андрей Кондратьев.

Марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиа-персоны, звезды татарской эстрады со своими родными.

Интересно, что в прямом эфире зрители смогут увидеть и мероприятия с «Ак Барс Арены». Там хедлайнерами концерта станут Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике продолжают работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открыты 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).