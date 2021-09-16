ЦИК РТ: В Татарстане 22 тыс. членов УИКов готовы к выборам в Госдуму

В Татарстане завершилась масштабная образовательная программа для кадрового состава участковых комиссий республики. В общей сложности обучение прошли 22 тыс. членов избиркомов, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

Образовательный модуль по направлению «Организация деятельности УИК» проходил сразу на нескольких площадках: на платформе приложения «Избиратель Татарстана», на ресурсах Российского центра обучения избирательным технологиям, а также в формате онлайн-лекций.

Курс включал 22 тематических модуля. По итогам обучения весь кадровый состав УИКов прошел тестирование и получил сертификаты, подтверждающие уровень профессиональных компетенций.

«Выборы должны пройти открыто и легитимно — это наша позиция, и мы ее строго придерживаемся. Уровень профессиональной подготовки кадрового состава напрямую влияет на работу избирательной системы республики», — прокомментировал завершение масштабной образовательной программы председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

ЦИК Татарстана приступил к обучению кадрового состава избирательных комиссий за полгода до выборов. В апреле состоялся первый семинар для членов окружных избирательных комиссий. Серию образовательных лекций Центризбирком республики продолжил в районах, где обучение прошли руководители территориальных избиркомов. Завершающим этапом подготовки стали образовательные модули для членов УИКов. Именно им предстоит интенсивная работа в дни голосования.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.