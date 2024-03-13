ЦИК РТ: В России запретили соцопросы до окончания выборов Президента РФ

До 17 марта включительно в России действует запрет на размещение соцопросов, связанных с выборами Президента РФ.

Как уточнили в ЦИК Татарстана, запрет касается как публикации результатов опросов общественного мнения, так и прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами глав государства.

Напомним, выборы Президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. До выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (партия «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).