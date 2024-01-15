ЦИК РТ в феврале запустит кампании по информированию избирателей о выборах Президента РФ

В Татарстане с 17 февраля стартует второй этап кампании по информированию избирателей о предстоящих выборах Президента России. Об этом сообщил на заседании председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Главная задача на сегодня – информирование избирателей. Сейчас по всей республике много информации о выборах – на билбордах, в роликах. На днях запускаем второй этап. Это будет адресная информационно-разъяснительная работа методом поквартирного обхода. В Татарстане ничего нового в этом нет. Мы во всех избирательных кампаниях шли к избирателю, информировали», – рассказал спикер.

Он подчеркнул, что в этой работе будут задействованы все 2727 участковых избирательных комиссий, 9,9 тыс. человек. «Это огромная армия людей, которая будет информировать избирателей о выборах. Их еще нужно подготовить», – отметил Кондратьев.

При этом, по его словам, каждый избиратель во время таких встреч сможет задать интересующие вопросы, в том числе о возможностях голосования.

Председатель ЦИК также напомнил, что в республике запущен проект «Всей семьей на выборы». В рамках акции пройдут различные события в учреждениях культуры, образования, молодежной политики и образования. В том числе запланированы конкурсы, концерты и семейные фестивали.

«Это в наших традициях – ходить семьей на выборы. Это создает праздничную атмосферу, скрепляет семьи. Считаю, что очень интересный проект. Кроме того, в начале февраля в новом формате состоится информационный форум для избирателей “Мой голос”. Теперь он будет всероссийским», – проинформировал спикер.

Проголосовать на выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта.