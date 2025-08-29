news_header_top
Выборы-2025 29 августа 2025 17:06

ЦИК РТ утвердила место и время передачи избирательных бюллетеней к выборам 14 сентября

Фото: ЦИК РТ

Члены ЦИК утвердили постановление о месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах Главы (Раиса) Республики Татарстан, а также на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18.

Решение было принято сегодня на 106 заседании Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Контроль за организацией всех процедур будет осуществлять рабочая группа ЦИК Татарстана.

«Доставка избирательных бюллетеней в районы Татарстана будет вестись планомерно вплоть до 10 сентября. К выборам Раиса Татарстана будет изготовлено 2 923 100 бюллетеней, в том числе 93 900 экземпляров для голосования с помощью КОИБ. К дополнительным выборам депутата Государственного Совета изготовят 53 400 бюллетеней. Бюллетени будут напечатаны на двух государственных языках – русском и татарском, фамилии кандидатов в бюллетене расположатся в алфавитном порядке», – отметил Председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

#выборы Раиса РТ #Выборы-2025 #цик рт
