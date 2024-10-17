ЦИК РТ утвердил дату эфирного времени на выборах Госсовета по Чистопольскому округу

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана члены ЦИК утвердили дату, время и место проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах региональных (республиканских) государственных организаций телерадиовещания при проведении отложенного голосования на выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Чистопольскому одномандатному избирательному округу №34.

«В жеребьевке примут участие зарегистрированные кандидаты или лица, которые уполномочены зарегистрированными кандидатами участвовать в жеребьевке. Также в мероприятии будут задействованы две государственные организации телерадиовещания: это ВГТРК «Татарстан» и АО «ТНВ». Жеребьевку решено провести 29 октября в 10 часов утра в зале заседаний ЦИК Татарстана», – сообщил Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации начинается со 2 ноября и завершается в 00 часов 00 минут 30 ноября 2024. Суббота 30 ноября – день тишины, уточнили в пресс-службе ЦИК РТ.

В настоящее время на выборах в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 зарегистрированы два кандидата от политических партий, еще один кандидат – самовыдвиженец представил подписи в свою поддержку. Подписи проходят проверку в соответствии с установленным порядком. Выборы депутата Государственного Совета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 состоятся 1 декабря. Участки для голосования будут открыты с 7:00 до 20:00.